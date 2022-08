Prolongation judiciaire des législatives à Kaffrine : Benno et Yewwi devant le Procureur À Kaffrine où les incidents de campagne se sont multipliés entre le camp de Benno et celui de Yewwi, le saccage du véhicule de la tête de liste départementale de Yewwi et la violence sur des jeunes appartenant à Pastef ont donné lieu à des plaintes pour destruction de bien privé, voie de fait et coups et blessures.

À Kaffrine où la coalition Benno bokk yakaar est donnée vainqueur des Législatives du 31 juillet dernier, une affaire de destructions de bien privé, voie de fait, coups et blessure a atterri devant le commissaire de la ville.



La voiture de la tête de liste de Yewwi, El hadji Moussa Cissé, a été mise à sac et complètement endommagée par des individus. Ce dernier qui n’a pu que constater les dégâts, a porté plainte devant le commissariat de Kaffrine. Dans sa requête, M. Cissé accuse le chef de cabinet du maire de Kaffrine et son fils.



Une autre plainte contre les mêmes proches du maire a été déposée par des militants de Pastef qui les accusent d’actes de violence contre eux. Les mis en cause réfutent les faits tandis que la confrontation entre protagonistes prévue ce mardi, au commissariat de Kaffrine, devrait être suivie d’une transmission de l’affaire au procureur.



Cet incident a été précédé d’un autre qui a opposé les mêmes protagonistes pendant la campagne. Ancien député, président de la fédération Pds de Kaffrine, El hadji Moussa Cissé a été gazé par des nervis qui l’avaient aspergé de gaz. L’incident s’était passé à Bondio dans la commune de Gniby.



En fait, c’est à l’entrée de ce village que la caravane du maire et celle de l’ex-député s’étaient croisées. Personne n’ayant voulu céder le passage à l’autre, les nervis du maire de Kaffrine ont utilisé des bombes anti agression pour gazer la délégation de la tête de liste de Yewwi-Wallu.

