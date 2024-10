Prolongement des contentieux de la Présidentielle: Macky Sall sort Amadou Bâ de l’inter-coalition

A cause des rancoeurs du passé, il a sorti Amadou Ba des Listes de l’inter-coalition, avec l’appui également du Pds, qui l’avait accusé d’avoir corrompu des juges du Conseil constitutionnel pour invalider la candidature de Karim Meïssa Wade, investi à la troisième position cette fois-ci, des listes de Takku Wallu.



D’après le journal "Point Actu", Amadou Bâ va tenter sa chance seul, en abandonnant l’inter-coalition à Samm sa Kaddu et takku Wallu Sénégal, qui ont décidé de poursuivre leur cheminement ensemble.



La coalition Jamm ak Njarin de l’ancien candidat à la Présidentielle du 24 mars 2024, constituée de Nouvelle responsabilité, du Pit, de l’Afp, du Ps, de la Ld, entre autres, va essayer de transformer l’essai en but après que son leader a obtenu 35% des voix, il y a à peine 6 mois.