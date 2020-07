Promesse du Président Macky Sall: " La Maison de la Presse va porter le nom de Babacar Touré"

Le chef de l'Etat Macky Sall s'est déplacé ce mardi 28 juillet à Ngaparou chez le regretté membre fondateur du groupe Sud Com, Babacar Touré, rappelé à Dieu dans la soirée du dimanche, pour présenter ses condoléances à la famille éplorée.



Dans un discours où il a rappelé ses relations avec le défunt, le Président Macky Sall a annoncé que La Maison de la Presse va porter le nom de Babacar Touré et que la décision va être entérinée au Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020.

