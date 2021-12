Promesses de parcelles de 150 m2 aux impactés vulnérables: Macky Sall va y "veiller personnellement"

"Je voudrais saluer et remercier les impactés de ce projet Train express régional pour leur esprit citoyen. Des indemnités conformes aux standards en la matière ont été versées par l’Etat ", a-t-il d’emblée déclaré.



Et Macky Sall d’ajouter: "De plus, un effort supplémentaire a été consenti pour les impactés les plus vulnérables suivant le décret 2021-434 du 8 avril 2021 qui attribue à chaque foyer une parcelle de 150 m² à Bambilor pour un total de 40 hectares ".



Devant les membres du gouvernement, Macky Sall a assuré que "l’Etat restera à vos côtés jusqu'au règlement du dernier cas, j'y veillerai personnellement ".