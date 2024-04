Promesses électorales, annulation des nominations du Csm: Les premiers tirs de l’Apr sur le régime de Diomaye Faye

L’Alliance pour la République s’était emmurée dans un long silence. Le nouveau parti de l’opposition a envoyé, hier, ses premiers tirs sur le régime de Bassirou Diomaye Faye. Après avoir félicité le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour sa «brillante victoire», le Secrétariat exécutif national (Sen) lui rappelle que « les promesses doivent être suivies d’effet, afin que les attentes des populations soient satisfaites ».



L’Apr a déjà noté que le Président Faye a « inauguré son magistère, par une violation flagrante du statut des magistrats », en rapportant les décrets de nominations du Premier Président de la Cour suprême et d’autres, « dans les règles de droit en Conseil supérieur de la magistrature ». Le Sen de l’Apr invite, par ailleurs, à « consolider la cohésion » du parti et à « perpétuer la solidarité avec la grande coalition Benno Bokk Yakaar ».



Mais aussi, à « procéder au niveau de toutes les communes, à l’évaluation exhaustive de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, afin d’en tirer un bilan objectif et d’envisager les perspectives de relance et de remobilisation de notre parti et de tous ses membres ». Une réaction à l’appel lancé à Amadou Bâ, qui ne figure pas dans le communiqué ? Par ailleurs, l’Apr dit avoir appris avec « peine », le décès de Mahammed Boun Abdallah Dionne, « un homme d’Etat accompli et militant politique aux convictions constantes ».













Bes Bi