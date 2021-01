Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Promotion de l’homosexualité: Wally Seck revient sur cette grosse erreur qui avait fait un tollé ! Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 17:50 | | 0 commentaire(s)| Interpellé sur ses hauts et des bas, du bruit dans sa carrière, est-ce qu’il y a des choses qu’il aurait changé dans son cursus musical, s’il pouvait faire marche arrière ? Wally Seck assure à Bouba Ndour que non !

Car pour Wally, il y a des faits qui arrivent pour atteindre une ampleur qu’on n’attendait pas, mais ce n’est pas de sa volonté et des fois, c’est diamétralement opposé à son dessein. Certes,il ne l’aurait jamais fait s’il s’imaginait ce tollé que ce fait allait trouver.



C’est comme le cas du Tee-shirt multicolore qu’il portait un jour et qui avait fait beaucoup de bruit. Pourtant, assure-t-il, c’est la couleur arc-en-ciel qui l’avait attiré. Il rappelle même qu’à Sen Peit Gallé de TFM, des enfants l’ont porté sans faire de bruit.



Mais ce genre de Tee-shirt, quand Wally l’a porté, c’est parti pour faire un grand bruit sur l’homosexualité. Pourtant, n’en sachant rien, c’est même sa femme qui lui a dit que c’est ce look qui lui colle bien !



Et il avait même acheté des chaussures de la même tendance, mais il a été obligé de les donner à d’autres personnes, pourtant ces dernières les portent sans soulever du bruit



Sur son large fan’s club, un Wally toujours entouré de monde et presque jamais seul, il explique que c’est pour ne pas tomber dans de lourdes erreurs, pour contrôler sa façon d’être, de faire, ses réactions.



A la question comment vit-il cette célébrité et sa vie de famille ? l’homme répond que chez lui, c’est une vie de Baye-fall, où règne la bonne ambiance.



La musique sénégalaise se porte bien malgré les maigres moyens du bord, soutient-il.





