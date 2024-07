Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Promotion de la culture wolof et de son patrimoine : Amadou Bakhaw DIAW élu Président de ’Association Culturelle, « LEPPIY WOLOF » Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2024 à 19:10 | | 0 commentaire(s)| L’Association Culturelle Wolof, « LEPPIY WOLOF » a tenu le 30 juin 2à24, son assemblée générale constitutive à 1069 Mbode 3, Sahm Notaire Guédiawaye à Dakar. Amadou Bakhao Diaw a été élu Président de l’Association.



Des Sénégalais d’appartenance du groupe de référence Wolof ont mis sur pied une association culturelle, dénommée, « LEPPIY WOLOF ». Le bureau de ladite association culturelle est composé d’un Secrétaire Général, Modou Fatma Syll, d’une Trésorière, Ndeye Aminata Ndiaye, d’un Pool Comité Scientifique Stratégie Recherche Documentation Archives, dont les membres sont Mame Guimar DIOP, Allé FALL, Beurleup NDAO, Serigne Moussa KA, Mame Sine DIOP, Mbaye Guey SYLL, Pr Mamadou DIOUF, Cheikh Lo FALL, Moustapha DIOP, Ndickou DIOP, Cheikh Ibrahim FALL, Al Jolofi El MOOR, Elhadj SANA NDIR et Damel Aziz Fall.



Les membres du Pool Communication Veille Media Numérisation sont Adama DIAGNE, Ndeye Katy DIENG, Sensei Damel Diop, Papa Mamadou WADE, Lamine TOURE, Mor SECK, Maame Cheikh GUEYE, Maodo DIOP, Khalifa MBODJ Mbilor, Musaa Sàmb et Badou Baye Fall.



Le Pool Traditions Terroirs Coutumes et héritage est constitué de Babacar MBAYE Ndaak, Babacar GAYE, Massaer DIACK, Tanor MBAYE, Samba FALL, Baye Cheikh GAYE, El Hadj DIANE Et, le Pool Langue et Académie est constitué de Seex LÓO, Omar CISSE El Faruq, Ousmane LOO, Serigne Balla LÓO, Alaaji Jaane, Atoumane SAMB et Xaliil Mbakke.



A retenir l’Association Culturelle LEPPIY WOLOF est une organisation culturelle d’appui et de renforcement de la cohésion sociale du vivre-ensemble, au sein de la nation sénégalaise par la préservation, le renforcement et de la promotion de la culture et de la langue wolof. Elle inscrit son action dans les valeurs et principes fondamentaux de la République du Sénégal.



Ainsi, il s’agit de la Liberté, dans les limites imposées par les lois et règlements, de l’Égalité des droits et des devoirs des sénégalais sans aucune discrimination, de la Fraternité et le respect de la dignité de tout sénégalais, de la tolérance dans la diversité des opinions politiques, religieuses et philosophiques et de la participation citoyenne à la vie démocratique, autour desquels, ses adhérents ont choisi de se rassembler.





