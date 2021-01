Promotion de la destination touristique: L'humoriste Omar Sy et le ministère du Tourisme veulent conjuguer leurs efforts

Suite à son audience avec son Excellence M. le président de la République Macky Sall, le ministre Alioune Sarr a reçu M. Omar Sy, acteur, producteur et réalisateur.



Selon le communiqué du du ministère du Tourisme et des Transports aériens, les échanges ont porté sur un partenariat dans la promotion de la destination touristique Sénégal et du Hub aérien, mais aussi sur ses projets d'investissement au Sénégal. Il l’a félicité, au nom du Chef de l'État, pour l'immense succès de la série "Lupin" sur Netflix et l'a encouragé dans son initiative d'accompagner les jeunes talents au Sénégal et en Afrique.