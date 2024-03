Promotion de la santé oculaire : Saly étrenne le plus grand centre d’ophtalmologie d’Afrique de l’Ouest Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2024 à 17:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a inauguré, le mardi 12 mars 2024, le Centre international d’ophtalmologie, Swiss Visio, de Saly Portudal. Avec un financement de plus de 3 milliards FCfa, cette infrastructure va contribuer à lutter contre les cécités évitables. Elle vise également à renforcer les capacités des ophtalmologues sénégalais et […] Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale a inauguré, le mardi 12 mars 2024, le Centre international d’ophtalmologie, Swiss Visio, de Saly Portudal. Avec un financement de plus de 3 milliards FCfa, cette infrastructure va contribuer à lutter contre les cécités évitables. Elle vise également à renforcer les capacités des ophtalmologues sénégalais et à promouvoir le tourisme médical. MBOUR – Démarré en mars 2023, le Centre international d’ophtalmologie de Saly (département de Mbour, région de Thiès), a été inauguré, le mardi 12 mars 2024, par le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye. C’était en présence du Gouverneur de la région de Thiès et des autorités administratives et locales de Mbour. Cette nouvelle infrastructure sanitaire, fruit d’une collaboration entre la Sapco et ses partenaires suisses, vient élargir la cartographie de la santé visuelle du Sénégal. Construit sur une superficie de 3000 m2, avec un bâtiment multifonctionnel de niveau R+1, ce joyau, d’un coût global de 3,5 milliards de F Cfa, a pour objectif principal d’améliorer la santé visuelle de la population sénégalaise et de la sous-région. « Au Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles se situent au cœur des problèmes majeurs de santé, par leur ampleur et leur gravité. En effet, avec une prévalence estimée à 1,42%, on dénombrerait près de 165.000 aveugles et plus de 550.000 malvoyants. Cette prévalence serait construite autour des causes dominantes que sont la cataracte (0,31%), le trachome (0, 26%), les cécités d’origine cornéenne (0,40%), le glaucome (0,16%), etc. Le centre que nous inaugurons, aujourd’hui, a pour principales missions de participer à l’amélioration de la santé des populations par la promotion de la santé oculaire et de contribuer à la réduction de la prévalence de la cécité en proposant des soins oculaires complets », a fait savoir le Ministre de la Santé et de l’Action sociale. Accélérer l’élimination des cécités évitables Avec ce centre, le Sénégal va accélérer la dynamique d’élimination des cécités évitables. Ainsi, ce nouveau réceptif de la santé oculaire, implanté au cœur de Saly, va permettre de consulter près de 50.000 patients par an. Sur le plan de la chirurgie oculaire, près de 6.000 actes sont prévus par an à travers la chirurgie du glaucome, de la cataracte pédiatrique, des greffes de cornée et de rétine. Cette structure de soins oculaires de niveau mondial vient renforcer les efforts en cours, dans les différents districts sanitaires du pays. « Ainsi, le trachome, qui est la deuxième cause de cécité dans notre pays, est en phase d’être éliminé en tant que problème de santé publique. En effet, cette affection n’est plus un problème de santé publique dans 67 districts sanitaires sur les 79 que compte le pays. Les actions stratégiques ont permis de réduire très sensiblement la prévalence du trachome folliculaire et du trichiasis trichomateux, avec l’espoir d’éliminer cette cause de cécité évitable en tant que problème de santé publique en fin 2024 », a ajouté Mme la Ministre. Pour ce faire, le centre international Swiss Visio va participer au renforcement de capacités des ophtalmologues établis dans les districts sanitaires du Sénégal. En plus de sa dimension sanitaire, cette infrastructure, qui est une référence à l’échelle africaine, va fortement contribuer à la relance du tourisme dans la station balnéaire de Saly. Il s’agit, selon le Directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques (Sapco), de mettre le tourisme au service de la santé. « Ce joyau, flambant neuf, un édifice de niveau 4 destiné à booster le tourisme médical, a nécessité un investissement lourd… À travers la réception de ce centre ophtalmologique, la Sapco-Sénégal ambitionne de faire de la station balnéaire de Saly un hub sanitaire où le tourisme médical demeure une réalité », a souligné son Directeur général, Souleymane Ndiaye. Diégane DIOUF (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/promotion-de-la-sante-oculaire...

Accueil Envoyer à un ami Partager