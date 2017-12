Promotion des droits de l'Enfant: La Conafe fait appel au secteur privé La Conafe et ses partenaires ont procédé hier mercredi 13 décembre, à l'ouverture du Forum RSE et Protection de l'Enfant, dans le but d'impulser autour de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), une nouvelle dynamique permettant de générer une synergie d'actions afin d'obtenir des résultats plus structurants en faveur des enfants.

Cette rencontre pose tous les défis et enjeux de l'effectivité des droits de l'enfant, quand on sait que nous sommes dans un contexte qui est marqué par l'émergence de nouvelles thématiques liées à une pauvreté endémique, qui a fini de porter préjudice à l'atteinte des Objectifs de développement durable, selon Niokhobaye Diouf, Directeur de la promotion des droits de l'enfant au Ministère de la Bonne gouvernance et de la Protection de l'Enfant.



C'est dans ce cadre que la Conafe a convoqué cette rencontre pour permettre un dialogue fécond entre les patrons d'entreprises, l'Etat et la Société civile, afin de les impliquer dans la protection sociale à travers l'appui dans les activités et programmes du gouvernement.



"Vous imaginez aisément qu'il faut inverser la tendance, en impliquant de nouveaux acteurs dans le financement du développement. Les enfants constituent près de 50 % de la population et à ce titre, ils doivent bénéficier d'investissements structurants les concernant. C'est à ce titre que nous avons pensé que le secteur privé qui, au-delà de ses objectifs d’intérê,t doit également viser de nouveaux objectifs notamment liés à l'environnement et au social", déclare Niokhobaye Diouf.



En outre, la Conafe, Save the Children, et l'Unicef ont initié un processus participatif de réflexion sur les voies et moyens d'amener le secteur privé à comprendre leur responsabilité dans la promotion et la réalisation des droits de l'enfant et les prendre en compte dans leurs orientations stratégiques et dans leurs politiques RSE, pour une amélioration durable de leur (les enfants) situation.



A cet effet, l'initiative du projet de "Plateforme RSE-Protection et Promotion des droits de l'Enfant" a permis de mobiliser des partenaires/entreprises et autres acteurs autour des problématiques de l'enfance. D'où la nécessité pour la Conafe et ses partenaires d'organiser ce forum avec les entreprises, afin de promouvoir le partenariat avec le secteur privé, la mutualisation et la synergie des interventions pour apporter des réponses durables à la situation des enfants au Sénégal.



Cependant, des études sur la RSE et sur les principes basés sur les droits de l'enfant et régissant les entreprises privées, ont permis d'identifier les initiatives favorables au changement durable et d'esquisser un plan d'actions devant déboucher sur la mise en place d'un cadre de collaboration public-privé et société civile. Les résultats de ces études révèlent aussi une recherche d'incitation de certaines entreprises dans un cadre multi-partenarial (société civile/Etat/secteur privé) d'échange, de partage et d'harmonisation des interventions en faveur des enfants.



Par ailleurs, les entreprises, à travers leurs politiques et stratégies RSE, mènent de plus en plus d'actions pour répondre aux attentes de la communauté. Cependant la protection de l'enfant peine à être prise en compte, du fait que les entreprises ont une connaissance limitée des droits de l'enfant et des principes qui les régissent. S'y ajoute le manque de synergie réelle des efforts et de suivi dans l'application des textes juridiques en vigueur sur la protection des enfants.



Ce Forum accueillera l'Etat du Sénégal, plus de 30 entreprises privées, une vingtaine d'institutions et des Organisations Internationales. Il débutera par un atelier de partage et d'échanges des résultats des études réalisées et d'élaboration d'un cadre référentiel d'actions prioritaires en faveur des enfants, pour une synergie des interventions de tous les acteurs et l'intégration de la protection de l'enfant dans leurs politiques et programmes RSE à partir de 2018.



La dernière étape du Forum sera marqué par le lancement de la "Plateforme RSE-Protection et Promotion des droits de l'Enfant" et l'adhésion des entreprises.











Ndèye Safiétou Nam

