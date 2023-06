Promotion des énergies renouvelables: Le Sénégal va recevoir 2,5 milliards d’euros de partenaires internationaux (Macky Sall)

« L’Etat du Sénégal va recevoir 2,5 milliards d’euros de financements de partenaires internationaux afin de porter la part des énergies renouvelables en capacité installée à 40% de son mix électrique d’ici 2030 », a annoncé jeudi à Paris le Président sénégalais Macky Sall, nous apprend leSoleil.sn.



Le président sénégalais coanimait un panel intitulé « Créer un environnement propice au secteur privé (infrastructures durables et financement des PME) » dans le cadre du Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Selon Reuters, ce partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) au Sénégal, soutenu par la France, l’Allemagne, l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, a été annoncé à Paris en marge de cette rencontre mondiale.



Organisé à l’initiative du président français, Emmanuel Macron, le Sommet pour un nouveau pacte financier mondial poursuit deux objectifs, ont affirmé des officiels de l’Élysée, ce mardi, lors d’un échange par visioconférence depuis la capitale française.



« Le Sommet pour un Nouveau pacte financier mondial poursuit deux objectifs : créer un espace de discussions sur les questions telles que la lutte contre les inégalités, le changement climatique et la protection de la biodiversité, mais [aussi] définir une feuille de route avec des propositions de solutions émanant de toutes les parties prenantes, les États, les institutions de financement, la société civile, etc. », a précisé une fonctionnaire de l’Élysée.