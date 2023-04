Promotion des paiements par carte bancaire : Le Gim-Uemoa lance une campagne d’animation commerciale au Sénégal

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Avril 2023 à 18:25 | | 0 commentaire(s)|

Les objectifs de cette campagne qui se déroule jusqu’au 31 mai 2023 sont, selon le directeur général adjoint du Gim-Uemoa, d’accroître les transactions, de promouvoir les paiements par carte auprès des populations de l’Uemoa et d’encourager les marchands à accepter les cartes bancaires comme moyens de paiement.



« Le Gim-Uemoa souhaite faire évoluer les paiements au niveau des Tpe (Terminal de paiement électronique) et booster les transactions », a souligné Serges Adingni qui ajoute que les paiements par carte bancaire offrent aux populations la sécurité des transactions, la fiabilité mais également la traçabilité des opérations.



Pour faire développer les paiements par carte bancaire, M. Adingni invite les banques à communiquer davantage avec leurs clients dans le but de leur permettre de comprendre les avantages qu’offrent les opérations faites au Tpe.



Le porteur de la carte Gim peut faire des opérations au niveau de tous les pays de l’Uemoa, confient les promoteurs de la carte Gim-Uemoa.



Cette solution permet aux administrations et commerces de s’équiper de Tpe qui acceptent toutes les transactions effectuées avec des cartes GIM, GIM-VISA et GIM-Mastercard. Le membre acquiert ses propres terminaux et les connecte à la plateforme du GIM-UEMOA, explique-t-on.



Entre autres avantages, les paiements par Tpe offrent une simplicité d’intégration des évolutions fonctionnelles, sécuritaires, etc, une acceptation des cartes régionales GIM et internationales (MASTERCARD et VISA), la maîtrise de la fraude, la rapidité des transactions financières.



Le président du Comité monétique national (Cmn) du Sénégal Djibril Dème a rappelé que dans le cadre de cette campagne, il s’agira de communiquer sur l’interbancarité et inciter les populations à adopter les paiements par carte bancaire.



Selon les responsables du Gim-Uemoa, les banques sont un levier important dans la promotion des paiements par carte bancaire en ce sens qu’elles peuvent communiquer et sensibiliser les clients pour les inciter à l’usage de leurs cartes pour les paiements.



Bassirou MBAYE









Source : Le Groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (Gim-Uemoa) a lancé, ce mercredi 5 avril à Dakar, la campagne d’animation commerciale au Sénégal sur l’interbancarité et la promotion des paiements par carte. Ce lancement s’est fait en collaboration avec le Comité monétique national du Sénégal.Source : https://www.lejecos.com/Promotion-des-paiements-pa...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook