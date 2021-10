Promotion du volontariat : Le Ministère de la Jeunesse scelle un partenariat avec France Volontaires

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 10:19 | | 0 commentaire(s)|

Selon un communiqué de presse, cette convention, signée ce 21 octobre à Dakar, devant les taskforces des deux institutions, ouvre de nouvelles perspectives de collaboration, notamment dans la mobilité croisée des volontaires des deux pays, mais aussi pour des échanges d'expériences et accompagnement dans la réforme des textes législatifs.



Mme Tall a salué l'expérience française dans le volontariat. Jacques Godfrain a pour sa part magnifié les

progrès du Sénégal en la matière, surtout à travers les missions du Service civique national (Scn).



Les deux parties ont relevé que le contexte international, particulièrement lié à la pandémie du Covid-19, incline, plus qu'auparavant, au renforcement de la solidarité. Dans cette dynamique, le Ministère de la Jeunesse du Sénégal et France Volontaires entendent œuvrer ensemble pour promouvoir la culture du volontariat au sein des nouvelles générations de jeunes sénégalais et français.

Amadou Diop







Source : Néné Fatoumata Tall, Ministre de la Jeunesse du Sénégal, et Jacques Godfrain, président de France volontaires et ancien ministre français, ont signé une convention sur la promotion du volontariat.Source : https://www.lejecos.com/Promotion-du-volontariat-L...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos