Promouvoir l'adaptation climatique au Sénégal: Riad Kawar, vice-président OCEANIUM Dakar, s'engage !

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Décembre 2021 à 15:54 | | 0 commentaire(s)|

Riad Kawar, vice-président OCEANIUM Dakar revient avec des détails sur la création de son ONG, introduite, il y a près de deux ans. Riad Kawar, administrateur du groupe Facebook, la météo dakaroise go riad considère qu’il s’agit d’un groupe Facebook, visant à fédérer tous les écologistes et environnementalistes, tous les civils ici, au Sénégal et outre mer. L’idéal, dit-il, consiste à établir le lien entre l’atmosphère, la terre et les océans.