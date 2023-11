Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Promovilles à Fatick/ Chantiers en cours sur la bonne voie: Les premières réalisations améliorent la mobilité... Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2023 à 21:21 | | 0 commentaire(s)| La Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES, Madame Astou DIOKHANE SOW, en compagnie du Maire de la commune de Fatick, M. Matar BA, a effectué une visite des réalisations et chantiers de PROMOVILLES à Fatick, ce jeudi 16 novembre 2023.

Première étape de la visite, Cité Emetteur, où PROMOVILLES a réalisé une belle voirie en pavés, longue de 2,1 km. Cet axe qui dessert les quartiers Emetteur, Darou Salam, Logandeme a permis de les désenclaver.



La délégation a ensuite visité les chantiers de PROMOVILLES engagés dans le cadre du projet de modernisation spécifique à Fatick, Kaffrine, Kédougou et Oussouye. Pour Fatick, il s’agit de 6,2 km de voirie assainie et éclairée répartis sur 7 tronçons, desservant 12 quartiers et impactant sur la mobilité des populations. Il s’y ajoute, pour renforcer le développement local, des infrastructures scolaires et socio-économiques de base avec la construction de 06 six salles de classes aux écoles élémentaires TP, Cité Emetteur et Mboubane et la construction de logements pour sages-femmes aux postes de santé de Ndiaye Ndiaye, Peulga Daral et Ndouk.



Aujourd’hui, les chantiers vont bon train à Ndiaye Ndiaye où deux tronçons ont déjà démarré et avancent à un rythme satisfaisant.



La Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES s’est félicitée de l’état d’avancement des travaux et exhorte les entreprises à redoubler d’efforts pour accélérer les travaux et livrer les ouvrages, si possible avant même la date contractuelle qui est de septembre 2024.



Elle n’a pas manqué de rappeler aussi les importantes réalisations faites dans le cadre du Programme XEYU NDAW NI avec la création de 317 emplois et la réalisation de plus de 40 000 m2 de pavés pour 4 axes et 3 places publiques.



Le Maire de la commune a remercié le Président de la République, Maire honoraire de Fatick, pour ces importants projets dédiés à la commune de Fatick. Il a salué l’engagement de la Coordonnatrice de PROMOVILLES et de ses équipes pour une mise en œuvre efficace de ces projets.



Il a surtout fait remarquer l’accueil réservé par les populations bénéficiaires qui en dit long sur leur satisfaction par rapport au déroulement des travaux. Selon le Maire, les populations se sont bien appropriées du projet, ce qui montre la pertinence des sites choisis qui sont de vieilles doléances.



Globalement pour la commune de Fatick, c’est 5,540 milliards investis, 8,31km de voirie, 3 logements pour sages-femmes, 6 infrastructures scolaires, 42095 m2 de pavés posés, 317 jeunes recrutés pour le désenclavement de la commune.













