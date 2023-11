Promovilles à Kaolack: Quand les artères impraticables et inondées font place à de la voirie moderne et d’un beau cadre aménagé... Grâce à la voirie et aux aménagement paysagers et urbaines de promovilles pour un investissement total de 13 milliards de FCfa, les artères impraticables et inondées font place à de la voirie moderne et d’un beau cadre aménagé.

Connue pour ses grandes artères sablonneuses, impraticables et inondées pour la plupart, ses difficultés en saison des pluies où plusieurs quartiers tels que Koundam, Touba Ndorong Occass, Tabangoye, HLM Sara, Dialègne, Ndangane, deviennent inaccessibles, submergés par des eaux sales stagnantes, la commune de Kaolack a un tout autre visage que l’on peut qualifier de ville moderne.



En effet, c’est un tout autre décor que l’on voit à Kaolack grâce au PROMOVILLES qui a complètement changer le visage de la ville. Une visite des réalisations de PROMOVILLES dans la commune effectuée ce mardi 14 novembre 2023 a permis de faire le tour de plusieurs quartiers et de voir à quel point le cadre de vie a changé grâce au programme.



Route de Koudam



Les habitants de Koundam ont pendant longtemps été confrontées aux problèmes d’enclavement de leur quartier. En effet, Il était difficile pour eux de sortir de leurs maisons pour accéder à la ville de Kaolack surtout pendant l’hivernage et pour des raisons de sécurité du fait d’un défaut d’éclairage public.



Aujourd’hui, avec la voie d’accès réalisée par PROMOVILLES, accompagné d’un réseau d’éclairage public et des ouvrages d’assainissement, Koundam est devenu un quartier accessible avec un meilleur cadre de vie. De nouvelles infrastructures y émergent notamment des infrastructures sportives et la Maison de la Jeunesse de Kaolack.



Boulevard Liberté



Au Boulevard Niary Tally, une route dégradée et impraticable a longtemps fait le décor avec tous les désagréments qui vont avec : difficulté d’accès des véhicules, pannes de véhicules souvent notées, ensablement. L’envergure des réalisations du PROMOVILLES dans cette zone a radicalement amélioré le cadre de vie avec la réhabilitation du Boulevarden 2x2 voies jusqu’à la route de Touba Ndorong Ocass.



Ce projet a été accompagné par des aménagements urbains [mobiliers urbains, espaces verts ]en paves autour du lycée techniqueEl Hadj Ibrahima NIASSE et des deux voies de Niary Tally effectués par les jeunes formés dans le cadre du programme XEYU NDAW NI.



Aujourd’hui, l’activité économique s’y est beaucoup développée avec l’installation de petits commerces et la circulation des véhicules en toute heure et en toute saison est assurée. C’est un beau cadre de vie qui s’offre aux habitants et passants. Les petits commerces se développent. La circulation des véhicules en toute heure et en toute saison est assurée.



Ndangane



Pour Ndangane abattoir, la route était dans un état de dégradation très avancé et marquée par les stagnations d’eau et les fosses septiques qui déversaient sur la route. PROMOVILLES a réalisé la route avec d’importants ouvrages d’assainissement (caniveaux en béton et des buses en pvc avec des regards à bavette) pour régler le problème d’inondations.



Aujourd’hui, la mobilité et l’accès au quartier est assurée. C’est un beau cadre de vie qui s’offre aux habitants et passants. C’est également le cas pour des quartiers comme HLM Sara, Dialègne, Tabangoye qui sont devenus plus accessibles avec la réalisation du Boulevard dit de l’Emergence.



XEYU NDAW NI



La commune de Kaolack fait partie des villes qui ont pu bénéficier du programme spécial de pavage dans le cadre du programme XEYU NDAW NI avec 468 jeunes qui ont été recrutés et insérés pour le pavage de plus 40000 m2 d’espaces publics contribuant fortement à l’amélioration du cadre de vie et à l’employabilité des jeunes.



Au total dans la commune de Kaolack, c’est plus de 13 milliards d’investissement pour 12,87 km de voirie assainie et éclairée, de grands ouvrages d’assainissement des eaux pluviales, 40.101m2 de pavage, 6 infrastructures scolaires, 2 plateformes de séchage construites et équipées, 1 SIG, des aménagements paysagers etc., plus de 12 quartiers desservis.





