Pronostic du chroniqueur Abdoulaye Fofana Seck : «Un remaniement ministériel est prévu en avril…car certains ne sont plus dans le match» À en croire Abdoulaye Fofana Seck, un remaniement ministériel est dans l’air. Ce remaniement, pour corriger les failles du gouvernement, été prévu après les élections législatives, avant d’être différé dit-il. Quotidien Tribune

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Février 2025 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

« L'actuel attelage gouvernemental présente des manquements. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Après les législatives un remaniement allait se tenir. Il a finalement été différé pour avril ; avant ou après la fête de l’indépendance. Car aujourd’hui le capitaine d’équipe qu’est Ousmane Sonko et l’entraineur Bassirou Diomaye Faye savent qu’il y a des éléments qui ne sont plus dans le match » assure Abdoulaye Fofana Seck.



Dans sa chronique sur Walf Tv, il a laissé entendre que « l’heure de la rectification a sonné. « Bassirou Diomaye Faye et Sonko sont sortis de prison à dix jours de la présidentielle. Ils n’avaient pas le temps pour faire le meilleur gouvernement possible mais l’heure de la rectification est arrivée » dit-il.



Selon lui, il y a des identités remarquables dans le gouvernement, et des ministres dépassés. « Qui peut douter de l’expertise d’Ousmane Diagne après trente à quarante ans de carrière ? Jean Baptiste Tine ministre de l’Intérieur, qui a dirigé la gendarmerie ? Qui peut douter de l’expertise de Birame Diop, le ministre des Forces armées. Cheikh Diba on peut l’aimer ou ne pas l’aimer, c’est un cadre compétent, sérieux…



Il y a des identités remarquables dans le gouvernement mais, à côté de ça, il y a certains qui ne sont plus dans le match. Ils sont dépassés. La gestion d’un pays n’est pas chose aisée » constate Abdoulaye Fofana Seck.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook