Propagation de la Covid-19: Le tribunal de Pikine-Guediawaye délocalisé momentanément à Dakar Face à la recrudescence des contaminations du coronavirus, le ministre de la Justice délocalise le tribunal de Pikine-Guediawaye à Dakar et restreint l’accès aux tribunaux, aux visiteurs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Janvier 2021 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

« La restriction des entrées dans les locaux des cours et tribunaux en autorisant l’accès uniquement aux personnes pour lesquelles la présence en ces lieux est justifiée, la limitation du nombre de personnes dans les salles d’audience où ne devraient être admis que les justiciables concernés par les affaires enrôlées, tout en veillant au respect de la distanciation physique », a annoncé Me Malick Sall, nous rapporte SeneCafeActu.



Il poursuit: “ Le lavage des mains à l’eau et au savon ou l’utilisation de gel hydro-alcoolique normalisé, le port obligatoire du masque dans l’enceinte des juridictions, la désinfection régulière des juridictions, prioritairement des salles d’audience, doit être obligatoire “. Malick Sall, repris par Senego, a également demandé la délocalisation, suivant des modalités à définir, des audiences du Tribunal de commerce hors classe de Dakar et des audiences correctionnelles du Tribunal de Grande instance de Pikine-Guédiawaye, au Palais de Justice de Dakar.



