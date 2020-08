Propagation de la Covid -19 et près de 300 morts - "Couper Dakar du reste du pays..." selon une... Avec la propagation de la Covid-19 qui se répand comme une traînée de poudre à travers le pays, mais surtout dans la capitale, Dakar, le confinement est sur toutes les lèvres. Mais, "il faut être courageux", a martelé une scientifique, d'après Enquête.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Août 2020 à 07:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon des exeprts, seul un confinement peut enrayer l'explosion des cas de la Covid-19 qui n'ont pas cessé de répandre un peu partout dans le pays.



Pour cette scientifique, "on coupe Dakar du reste du pays, il faut être courageux, surtout que l'on va vers le Magal", a-t-elle martelé.



Le Directeur de la Prévention, plus prudent, invite d'abord à évaluer la stratégie , avant un retour au confinement.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos