Propos injurieux du Président tunisien Kaïs Saîed envers les migrants : Le Gima condamne et exige des excuses Le Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine (GIMA) a éprouvé une grosse amertume en prenant connaissance des propos tenus publiquement par le Chef de l’Etat tunisien Kaîs Saîed à l’endroit des migrants en provenance d’Afrique au Sud du Sahara.

Un discours de haine et de racisme d’autant plus condamnable qu’il met en exergue un imaginaire complot ayant comme objectif premier selon le Président tunisien « de changer la composition démographique de la Tunisie ».



Dans le même ordre d’idées, le Président Saïd a ajouté que « cette immigration clandestine est une source de violation, de crime et d’actes inacceptable” . Fidèle à sa philosophie, le GIMA dénonce et rejette ces idées et ce vocabulaire qui ont provoqué une grande consternation en Tunisie même et dans le monde entier.



Ainsi, le GIMA marque sa surprise d’entendre le Chef d’un Etat signataire de conventions internationales sur l’immigration, les droits humains et la liberté de circulation tenir ce discours irresponsable totalement situé aux antipodes des valeurs de civilisation propres et chères à la Tunisie.



Et, il exige des excuses publiques de la part du Président de la République tunisienne. Une demande de pardon d’autant plus justifiée que la Tunisie s’appelait d’abord Afriqya preuve de l’ancrage profond de la patrie de Habib Bourguiba dans le continent africain.



A retenir, le GIMA est une organisation apolitique et non confessionnelle basée à Rabat. Il regroupe des intellectuels de la société civile et autres acteurs de la vie politique et sociale africaine et sa mission principale est de réfléchir sur des mécanismes de médiation rapides et efficaces à l’Africaine, c’est-à-dire s’appuyant sur des ressources endogènes pour la gestion des conflits en Afrique et partout ailleurs où sa médiation et son expertise sont requises pour le retour ou l’instauration de la Paix.





