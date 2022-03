Propos outrageants: Ababacar Mboup de Samm Djiko Yi, Oustaz Makhtar Sarr et Asfiyahi félicitent Macky Sall Asfiyahi s'est insurgé en premier après lecture et visionnage des propos jugés blasphématoires du désormais ex-Dg de la Der, Pape Amadou Sarr.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Mars 2022

En effet, le média à connotation Tijaniya s'est insurgé des propos malveillants de Pape Amadou Sarr avec sarcasme et en a profité pour livrer les enseignements de feus Serigne Mansour Sy et Serigne Saliou Mbacké sur l'approche de la femme envers d'autres hommes.



Après la décision responsable du Président de la République, Macky Sall, de le démettre de ses fonctions vie décret, d'autres réactions ont suivi.



Il s'agit du président de l'association And Samm Djiko Yi, Ababacar Mboup qui, dans un post dit "Merci Monsieur le Président".



Il en est ainsi de Oustaz Makhtar Sarr qui a aussi posté, comme pour avertir ceux qui seront tentés de teir c genre de propos indignes de responsables. "Pour les autres, ils vont y réfléchir deux fois avant de sortir des propos", s'est-il félicité de la décision.





