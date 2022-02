Propos outrageants : Après les excuses du Groupe Walfadjiri, Oustaz Lamine Sall se met à genoux devant l’Église La raison a fini par l’emporter sur la passion. Le tonitruant Oustaz Lamine Sall qui a eu l’heur de soulever toute une communauté contre lui depuis son passage à l’émission Diné Ak Jamono, s’est confondu en excuses après la réaction des fidèles catholiques qui n’ont pas du tout apprécié la sortie du pourfendeur de And Samme Djiko Yi.



Rédigé par leral.net le Lundi 28 Février 2022 à 01:51 | | 2 commentaire(s)|

Après le tollé qu’ont suscité les propos qu’il a tenus, imam Lamine SALL brise le silence. De la région de Kaolack où il se trouve, explique-t-il, dans l’impossibilité de faire une vidéo, le religieux a tenu à faire l’enregistrement audio pour revenir sur la polémique.



Et c’est pour expliquer qu’il n’a jamais eu l’intention de manquer de respect à la Communauté Catholique à qui il présente ses excuses.



Pour rappel, en 2909, Me Abdoulaye Wade, président de la République à l’époque, répondant à ses détracteurs suite à l’inauguration du Monument de la Renaissance, avait tenu des propos qui avaient provoqué des échauffourées entre policiers et fidèles chrétiens. Le chef de l’Etat, avait alors affirme : « (…) pour les musulmans, les églises, c’est pour prier quelqu’un qui n’est pas Dieu. Ils prient Jésus Christ dans les églises, tout le monde le sait, mais (…) est-ce qu’ils (les imams, ndlr) ont jamais dit de casser les églises? »



« Quand je passe devant une église, je m’intéresse pas à ce qu’ils font là-dedans, c’est ça la tolérance », avait ajouté le président. Assez pour que la communauté catholique manifeste bruyamment.



Atlanticactu.com

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook