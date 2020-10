Propos polémiques de Macron: Ahmed Khalifa Niasse donne sa position !

« Le Covid est venu compliquer, en France, une situation qui l’était déjà. Une économie par terre, le tourisme (sa première industrie) au plus bas niveau...Et comme si cela ne suffisait pas, c’est son Macaron qui inflige une défaite au vaillant peuple français. Ce peuple produit malgré le Covid. Mais son Macaron insulte cent pays. Et ces pays n’achètent plus de produits français. Par son fait, Macaron rend haram les produits français qui étaient halals dans ces pays qu’il a insultés.



À partir de là, on doit demander à tous les producteurs français qui ne sont pas d’accord avec les propos de Macaron ( insultes aux musulmans), d’afficher halal sur leurs produits. Ils pourront acheter ce label Halal au sein des mosquées, des associations islamiques…..Même au Sénégal, on peut leur en vendre. Pour rendre licite ce qui a été rendu illicite par les propos du Macaron.



Il y a lieu de rappeler que les caricatures du Prophète( psl) ont été produites à l’Elysée et envoyées aux Renseignements Généraux. Lesquels avaient choisi une de leurs officines, Charlie Hebdo, pour la publication. Cherchant à provoquer une grande manifestation de Chefs d’Etats pantins dans les rues de Paris. Et que Paris dirige l’anti Prophétisme. Comment insulter le Prophète( psl) et dire qu’on ne vise pas les musulmans ?



Les musulmans sont plus bêtes que personne mais savent ce qu’est leur dignité.



De toute façon, les Français nous diront eux-mêmes s’ils ont élu quelqu’un pour rendre leurs produits pestiférés ou non. C’est à eux de juger, c’est à eux de le manifester de la manière qu’ils auront choisie. Parce que la France n’est pas en panne d’idées. Et des idées anti Macaron existent en France. Leur a-t-il bouché la bouche et les narines avec les masques anti Covid ?



C’est cela le fond du problème.



Les insultes ne peuvent toucher ni le Prophète (psl) ni les musulmans. Mais, par ricochet, les Français. Qui verront leurs produits retirés des rayons. Leurs voitures de chez les concessionnaires. Leurs avions et tout le reste. Même la destination France ne sera plus halal.



C’est l’occasion de lancer un slogan à diffuser chez un milliard cinq cent millions de musulmans :



JE NE SUIS PAS MACARON



Dr. Ahmed Khalifa Niasse ».