Propos racistes: Après le Sénégal, le Nigéria victime d’un consultant de BeIN Sport

Le tweet "raciste" d'une star de la BBC sur le Sénégal, Grégory Paisley, un consultant de la chaîne beIN Sports, a aussi été critiqué sur les réseaux sociaux pour une blague jugée raciste pendant le match Nigéria-Islande (2-0), ce vendredi à la Coupe du monde.



"Il faut qu’il prenne du banania là, sa touche manque un peu de puissance." Non, vous ne rêvez pas, vous avez bien lu, ou entendu, c’est selon.



Grégory Paisley, aux commentaires de Nigeria-Islande (2-0) avec le journaliste Philippe Genin, a osé la référence vendredi, après une touche ratée d'Onyinye Wilfried Ndidi, sans toutefois en mesurer la portée. Paisley s’est fendu d’une blague jugée raciste et discriminante par les internautes, car la boutade n’est pas passée inaperçue et elle a immédiatement suscité l’indignation sur les réseaux sociaux.



La chaîne présente ses excuses



Elle renvoie au slogan "y’a bon…" de la marque de chocolat en poudre "Banania". Un tirailleur sénégalais hilare était représenté sur chaque boîte de la marque. Après plusieurs polémiques, l’affiche et le slogan ont fini par disparaître en 2011.



La chaîne beIN Sports n’a pas trop tardé à réagir après le match, en publiant deux messages d’excuses sur les réseaux sociaux. "beIN Sports regrette que certains propos qui ont été tenus sur son antenne lors du match Nigeria-Islande aient pu être jugés offensants par certains d’entre vous. La chaîne présente ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties blessées et offusquées."







"Un de mes meilleurs amis est Sénégalais"



Peu avant la reprise de la seconde période, le tollé était tel que Grégory Paisley a été obligé de justifier ses propos à l’antenne. Et de s’enfoncer. "J’ai dit Banania comme j’aurais pu dire Poulain, Benco ou Nesquik, a-t-il tenté d’expliquer à la mi-temps. Moi, j’estime que quand on manque de force, c’est ce que l’on prend le matin, donc voilà pourquoi j’ai dit Banania. Je précise qu’un de mes meilleurs amis est Sénégalais et donc qu’à aucun moment, je ne pourrais dire quoi que ce soit de mal sur les Africains."



