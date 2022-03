Propos scandaleux sur les Wolofs: Aly Ngouille Ndiaye donne une réplique salée à Chérif Ibrahima Aïdara

Chérif Ibrahima Aïdara aurait dû tourner sept fois sa langue avant de traiter les Wolofs de “menteurs” et de “voleurs”. Suite à ces propos injurieux qu’il a tenus à l’endroit de la communauté wolof, le prêcheur continue de subir des attaques tous azimuts. Et cette fois-ci, c’est le maire de la commune de Linguère qui est monté au créneau pour remettre Chérif Ibrahima Aïdara à sa place.



«Je condamne avec la dernière énergie les déclarations de Chérif Ibrahima Aidara. Ces propos sont le reflet de l’audace de l’ignorance, d’où ses généralisations abusives et ses préjugés.



La cohésion nationale du Sénégal est tellement forte que ses propos, malgré leur caractère “excessif”, sont “insignifiants”», a écrit l’ancien ministre de l’Intérieur dans un post publié sur sa page Facebook.