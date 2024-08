Propriété au Maroc : La résidence de l’ex président Macky Sall serait un don du roi Mouhamed VI Comme pour répondre aux commentaires et rumeurs véhiculés sur la nouvelle résidence de l’ex président Macky Sall, le journaliste investigateur Baba Aidara, a affirmé dans un post récent que cette maison est plutôt un don sa majesté, le roi Mouhamed VI. Son post :

L'ex Président Sénégalais n'a pas acheté de maison au Maroc.



Le Maroc a tradition d'octroyer des terrains et habitations à des présidents qui ne sont plus en exercice c'est dans ce sens que le roi a accordé à Macky Sail à l'exemple de Diouf, Mandela, Cheikhou Toure, Mugabe etc... c'est une tradition du royaume chérifien depuis Hassane 2.



Le Sénégal a commencé aussi cette politique avec l'ex président Camerounais Ahidjo en passant par ATT etc...



