Prorogation du contrat de la SDE: «aucune décision n’a encore été prise », selon Serigne Mbaye Thiam La prorogation du contrat de la Sde n’est pas encore effective. C’est ce qu’a affirmé, ce samedi, le ministre de l’Eau et de l'Assainissement.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 18:12

Serigne Mbaye Thiam, explique, en effet, que dans le contrat d’affermage qui lie l’Etat du Sénégal à la Sde, il y est prévu qu’à la fin du contrat, une période transitoire de 6 mois qui pourrait être réduite à 4 mois.



Réagissant à la question sur la RFM, il a indiqué qu’en décembre 2018, l’Etat du Sénégal a prorogé ledit contrat jusqu’au 30 juin 2019, pour une période de 6 mois, pensant que la procédure d’attribution du marché serait terminée au plus tard en février 2019.

Mais, a-t-il avancé, « il se trouve qu’avec les recours qu’on a eus, la procédure s’est définitivement terminée par une décision de l’Armp du 29 mai 2019 qui a été notifiée au ministère de l’Eau et de l’Assainissement, le 14 juin 2019. Donc, on était à 16 jours de la fin de l’avenant numéro 9 qui devait expirer le 30 juin 2019. Face à cette situation, l’Etat du Sénégal est en train d’étudier 3 options ».



D’abord, il s’agit de demander à Suez, de s’installer de façon anticipée. La seconde option, c’est que l’Etat du Sénégal administre de façon provisoire la Sde. Ou alors que le contrat de la Sde soit prorogé de 4 à 6 mois.



Et de préciser : «Donc, aucune décision n’est encore prise, nous sommes, y compris pendant ce week-end, en train d’étudier ces options. Et au plus tard, dans la semaine qui vient, une décision sera prise».

