Prostitution dans la télé-réalité : Mbaye Niang, Benjamin Mendy et Bafétimbi Gomis ont été entendus par la police française

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Juillet 2018 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations de Closer, plusieurs footballeurs ont été entendus dans le cadre de l'affaire de prostitution dans la télé-réalité, quelques jours après la mise en examen d'une candidate de télé-réalité pour proxénétisme. L'affaire entourant le réseau de prostitution dans la télé-réalité continue d'intéresser la justice. Après la mise en examen pour proxénétisme d'une candidate de télé-réalité considérée comme mère maquerelle, de nombreux footballeurs ont été auditionnés en tant que simples témoins.



Selon les informations de Closer, un juge d'instruction de Grasse a interrogé Benjamin Mendy, actuellement en Équipe de France, Jérémy Menez, ex-compagnon d' M'Baye Niang, Tiémoué Bakayoko et Bafétimbi Gomis. Pour l'heure, aucune charge n'a été retenue contre eux.



En octobre dernier, alors chroniqueur de l'émission télé Les Terriens du dimanche, un tollé médiatique, poussant de Des footballeurs et hommes politiques en plein cœur du réseau Comme l'ont révélé nos confrères de mise en examen pour proxénétisme.



Si son identité n'a pas été dévoilée, nos confrères précisent que la candidate en question est originaire de la Côte d'Azur. Cette mère maquerelle conviait plusieurs personnalités issues de la télé-réalité et du football à des soirées et voyages organisés.

Source Closermag.fr

Article publié l e 28 juin 2018 à 17h08 L'affaire entourant le réseau de prostitution dans la télé-réalité continue d'intéresser la justice. Après la mise en examen pour proxénétisme d'une candidate de télé-réalité considérée comme mère maquerelle, de nombreux footballeurs ont été auditionnésSelon les informations de, un juge d'instruction de Grasse a interrogé, actuellement en Équipe de France,, ex-compagnon d' Emilie Nef Naf et. Pour l'heure,n'a été retenue contre eux.En octobre dernier, alors chroniqueur de l'émission télé Les Terriens du dimanche, Jeremstar révélait un dossier très compromettant portant sur des réseaux de prostitution dans le milieu de la télé-réalité. En quelques jours, l'affaire avait rapidement provoqué, poussant de nombreuses candidates de télé-réalité à se dédouaner de toute responsabilité. Huit mois plus tard, l'information judiciaire ouverte continue d'avancer.Comme l'ont révélé nos confrères de Nice-Matin il y a quelques jours, une candidate vedette de la télé-réalité, considérée comme une mère maquerelle dans ce vaste réseau de prostitution, a étéSi son identité n'a pas été dévoilée, nos confrères précisent que la candidate en question est originaire de la Côte d'Azur. Cette mère maquerelle conviait plusieurs personnalitésà des soirées et voyages organisés.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook