Prostitution masculine : 3 étudiants de l’Ucad arrêtés et condamnés Piégés par des policiers qui se sont fait passer par des clientes pour une séance érotique à 20 00 la passe dans un hôtel, P. C. Dieng, B. Guèye et A. A. Kennet, tous étudiants à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), sont tombés dans le panneau et ont été arrêtés pour prostitution masculine, incitation à la débauche et non inscription au fichier sanitaire et social, rapporte L'As. Les mis en cause qui étaient devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, avant-hier, ont été condamnés à 18 jours de prison ferme.

