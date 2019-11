Prostitution sur internet: les trois jeunes hommes condamnés...

Les trois jeunes hommes jugés lundi en audience des flagrants délits du Tribunal de Dakar pour les délits de prostitution sur internet et non inscription sur le fichier sanitaire, ont finalement écopé de 2 ans avec sursis. Le procureur de la République a requis des peines diverses pour eux. Il a demandé 2 ans de sursis pour Cheikhou Coulibaly et Baba Sy, et deux ans dont un mois ferme pour Alioune Badara Diallo.

Pour rappel, les prévenus s’étaient inscrits sur un site internet et proposaient des rapports sexuels moyennant rémunération. Ils ont été arrêtés par les éléments de la Brigade des mœurs qui leur ont proposé un rendez-vous, ce, grâce à leurs numéros de téléphone laissés sur place.



Pour sa défense, Alioune Badara Diallo s’est justifié par son besoin de satisfaire une curiosité. Quant aux deux autres prévenus, Cheikhou Coulibaly et Baba Sy, ils ont nié être coupables des faits qui leur sont reprochés.



