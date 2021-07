Protection contre la Covid-1ç : L’OMS offre 924.000 masques au Sénégal L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a apporté son soutien au Sénégal, dans la lutte contre le coronavirus. A travers sa représentante résidant, l’OMS a offert un important lot, composé essentiellement de masques.



Par ce geste, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) réaffirme son soutien à l’Etat du Sénégal. Afin de participer à la prévention et à la riposte de la pandémie Covid-19, l’OMS, tout comme l’Allemagne, a fait un don de 924.000 masques au Sénégal.



Face à la hausse des cas notés ces dernières semaines, Dr Lucine Imbua a appelé à la « redynamisation des populations » pour observer les gestes barrières. Elle estime que ces masques vont aider non seulement la population, mais aussi le personnel de santé aux côtés des malades au quotidien.



Pour Alassane Mbengue, Secrétaire général du Ministère de la Santé, l’Organisation mondiale de la Santé et l’Allemagne répondent à l’appel du Chef de l’Etat Macky Sall à se mobiliser plus que par le passé, autour de la riposte pour faire face au virus et freiner sa propagation.



