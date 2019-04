Protection de nos forêts classées du Sénégal dans le PSE Vert : Macky va-t-il chasser Aliou Sall des filaos de Guédiawaye

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

La protection des forêts classées occupe une place de choix dans le Plan Sénégal émergent (Pse Vert). Le président de la République Macky Sall a d’ailleurs fait part, lors de sa prestation de serment du 2 avril 2019, sa ferme volonté de protéger lesdites forêts. Seulement, il urge de se demander qu’est-ce que Macky Sall compte faire de son frère, Aliou Sall, dont la Municipalité de Guédiawaye a envisagé, sur une partie de la bande de filaos, plusieurs Projets.



La question est d’autant plus légitime que, selon SourceA qui rapporte l’information, le déclassement récent, au nom de besoins de travaux d’intérêt public, menace la nécessité de préservation de cette partie du Littoral Nord.



En effet, pour cette bande verte plantée en 1955, puis en 1960, et encore en 1972 et 1990, les protecteurs de l’Environnement et une bonne frange de la population de Guédiawaye, croient dur comme fer que sauver la bande de filaos demeure un impératif.

