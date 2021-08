Protection des données personnelles au Sénégal : La Cdp restitue ses résultats du deuxième trimestre 2021

Au deuxième trimestre de l’année 2021, la Commission de protection des données personnelles a adressé des lettres d’appel à la déclaration à des responsables de traitement du secteur privé.



Selon l’avis rendu public par la Cdp, celle-ci a examiné plusieurs dossiers de demande d’autorisation, recueilli des plaintes et rendu visite à des acteurs clés dans le cadre de la protection des informations nominatives au Sénégal.



Dans la période sous revue, la Cdp a accueilli 21 structures venues s’imprégner de la législation sur les données à caractère personnel, traité 73 dossiers dont 55 déclarations et 18 demandes d’autorisation.

A l’issue des deux (02) sessions plénières tenues à la Cdp, l’avis signale que cinquante-deux (52) récépissés de déclaration et treize (13) autorisations ont été délivrés. Par ailleurs, poursuit-on, la Commission a décidé de sursoir à l’examen de huit (08) dossiers et a convoqué pour audition deux (02) structures.



La Commission dit, en outre, avoir émis des appels à la déclaration, reçu des plaintes, signalements et demandes d’avis. En ce sens, elle fait savoir qu’il a été émis 08 appels à déclaration, 19 plaintes et signalements reçus et une (01) demande d’avis.



