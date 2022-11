Protection des ressources naturelles : Le chef de l’Etat demande aux forces de défense de rester mobilisées

Le président de la République, Macky Sall a réaffirmé, ce 11 novembre, aux forces de défense et de sécurité de rester mobilisées, «dans la mise en œuvre de stratégies opérationnelles, pour faire face aux différentes formes de criminalité qui peuvent affecter les ressources naturelles».



Le chef de l’Etat s’exprimait au camp Dial Diop de Dakar, à l’occasion de la cérémonie officielle de célébration de la 19e Journée des forces armées. Le thème choisi cette année est «préservation des ressources naturelles».



«Dans un monde de compétition acharnée, sans cesse percuté par des forces diffuses et malveillantes, il nous faut prendre en charge les défis sécuritaires et militaires liés à la sauvegarde de nos ressources minières, hydroélectriques, halieutiques et forestières, sans compter l’exploitation prochaine de nos ressources en hydrocarbure», a dit le président de la République, Macky Sall.

leSoleil