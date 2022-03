Protection sociale: Aminata Sow, DGPSN, insiste sur la nécessité de travailler pour l’universalité

Le projet « Yokku Koom Koom », expérimenté dans les régions de Dakar, Saint-Louis, Thiès et Kaolack, dit-on, offre un paquet de mesures d’accompagnement pour faciliter des initiatives productives des populations en situation d’extrême pauvreté. Ces derniers, bénéficiant déjà d’un transfert monétaire du PNBSF. Les résultats dans la phase pilote ont été satisfaisants. Et, 15 000 ménages ont été enrôlés et la plupart d’entre eux ont reçu, chacun, 150 000 FCfa, en plus d’une formation en germe.



Ainsi, les bénéficiaires ont développé grâce au cash transferts, des activités génératrices de revenus dans les domaines de l’aviculture, du maraichage, du commerce… Et, il a été ajouté une mise en place d’associations communautaires d’Epargne et de Crédit (ACEC), pour promouvoir l’esprit de solidarité entre les membres par la mise en place d’un fonds revolving afin de garantir l’accès au financement. « La Banque mondiale a fait confiance à la DGPSN en lui accordant environ US$ 17.60 millions, soit plus de 9,768 milliards de FCfa, de financement additionnel IDA sous forme de crédit et de don pour élargir le Projet Yokk Koom Koom dans 14 régions du Sénégal.



Ce projet touchera 48 476 ménages dans 529 communes et 1793 villages et quartiers avec l’implication de 2696 associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) ou associations communautaires d’épargne et de crédit (ACEC). Le projet pour plus d’efficacité dans les interventions recrutera 546 accompagnateurs et 224 formateurs », a expliqué la Déléguée générale à la protection sociale, Aminata Sow.



L’approche de mise à l’échelle du projet Yokk Koom Koom répond à la territorialisation des politiques publiques. Mais aussi, à l’équité territoriale qui aiguillonnent les actions du Gouvernement, conformément à la volonté du Président de la République. Cette nouvelle phase du projet, inscrit dans une perspective de contribution à la constitution de la croissance économique, promet-on, touchera 45 000 ménages pauvres du programme national de Bourses de sécurité familiale (PNBSF).



Le ciblage géographique et communautaire effectué promeut la transparence dans le choix des ménages. Et, c’est les communautés elles-mêmes qui désignent les familles éligibles. La Déléguée générale a insisté sur la nécessité de travailler pour l’universalité de la protection sociale.



A retenir, la protection sociale, une politique volontariste, inscrite en priorité dans le Plan Sénégal Emergent vise à lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités sociales. Elle a consacré le développement de programmes de filets sociaux, dont le plus en vue reste le programme national de Bourses de Sécurité familiale (PNBSF). Ce programme de transferts monétaires conditionnels est considéré en termes de ressources et de couverture par la Banque mondiale, comme le plus achevé en Afrique subsaharienne.



« Le PNBSF cible les ménages vivant dans l’extrême pauvreté dans le but de rompre la transmission intergénérationnelle de ce phénomène qui ne saurait être une fatalité pour ces ménages. La bourse constitue un instrument de redistribution des richesses nationales pour assurer un minimum de revenus à une frange importance de la population qui se sentait exclue dans les politiques sociales. Et, la composante de protection sociale adaptative a été intégrée dans le programme sous le vocable, projet Yokk Koom Koom », rappelle la Déléguée générale, Aminata Sow.