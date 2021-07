Protocole de consensus à la FSF: Le grand "Bara Yeggo" en gestation, un coup de poignard dans... Un protocole de consensus relatif à la gouvernance du football sénégalais est en gestation et il ne reste aux acteurs concernés que de se retrouver pour déterminer les postes. Ceci pour avoir un candidat consensuel à la Fédération sénégalaise de football.

Rédigé par leral.net le Mercredi 14 Juillet 2021

Selon Les Echos, des accords scandaleux sur les mandats et la "cooptation" dans l comité exécutif de tous les candidats déclarés.



Les quatre (candidats), Me Augustin Senghor, Mbaye Diouf Dia, Mady Touré et Saër Seck vont se retrouver encore lundi prochain pour des conclusions définitives.



Pour rappel, Augustin Senghor voulait remplier pour un quatrième mandat alors qu'il avait dit qu'il allait arrêter à l'issue de ce quinquennat. Et pour lui barrer la route, il y avait trois candidats déclarés et cités plus haut.



Mais, si c'était tout ça pour ça, non mais franchement...

