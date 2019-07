Ps : Gorgui Ciss pointe la décadence en continu des Verts Le maire de Yenne, le professeur Gorgui Ciss a fait un diagnostic sans complaisance du Ps, en chute libre, depuis plusieurs années.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2019 à 17:56 | | 0 commentaire(s)|

« Depuis notre retour aux affaires, notre parti montre des signes de faiblesses, car tous les indicateurs qui permettent de mesurer la vitalité d’un parti sont en régression », a, en effet, déclaré le chargé des affaires internationales du Ps, samedi, lors d’un meeting de remobilisation du part, dans des propos relayés par Vox populi.

« En 2012, nous avions 20 députés, aujourd’hui nous n’en comptons que 16. Nous sommes passés de 130 maires socialistes en 2009 à mois de 30 maires socialistes en 2014. La campagne de vente des cartes est effective depuis plus d’un an, or nous peinons à atteindre le cap des 300 000 cartes, pour nous retrouver aujourd’hui en deçà des 155 000 cartes » encore dit le professeur Ciss.

Et le maire de Yenne de formuler une invite à ses camarades de parti : « nous devons bannir le militantisme de salon ou le militantisme virtuel à travers les réseaux sociaux, mais également le tourisme électoral »



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos