Ps: des voix discordantes s'élèvent sur la succession de Tanor La sortie de Serigne Mbaye Thiam annonçant que Aminata Mbengue Ndiaye doit remplacer Ousmane Tanor Dieng à la tête du Ps, selon les textes du Parti socialiste, n’est pas l’avis de tout le monde chez les Verts.

Toute chose qu’admet Serigne Mbaye Thiam, mais l’actuel ministre de l’Eau, a soutenu, dimanche dans l’émission ‘’Jury du dimanche’’ d’Iradio, que la dernière élection présidentielle avait retardé le renouvellement des instances du parti, maintenant entamé depuis quelques mois.



Qu’à cela ne tienne, Abdoulaye Gallo Diao déclare, dans Walf quotidien, qu'aucune disposition des textes du Ps ne permet à Aminata Mbengue Ndiaye d'assurer l'intérim. En effet, soutient-il : « seul le Comité central du Ps est habilité à désigner l'intérimaire de notre défunt Secrétaire général ».



« Les secrétaires adjoints fonctionnent par pool et non par ordre. Aujourd'hui, ils sont au nombre de trois, à savoir Aminata Mbengue Ndiaye, Cheikh Abdoul Khadre Cissokho et Birahim Diagne », souffle au journal, un autre membre du Bureau politique du parti.



Plusieurs responsables du Ps, dont le porte-parole du parti, Abdoulaye Wilane, ou encore Amadou Niadiar Sène, membre du bureau politique, ont soutenu que les textes du Ps prévoient le remplacement du Secrétaire général par son adjoint en cas d’incapacité ou de décès.

