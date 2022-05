Psychose au Cem Zone de Recasement-Keur Massar : Coumba Coulibaly, 14 ans, élève en classe de 6ème portée disparue depuis jeudi dernier La psychose est totale au collège d’enseignement moyen du quartier Zone de recasement de Keur Massar, dans le département du même nom (Banlieue de Dakar). Pour cause, Coumba Coulibaly, âgée de 14 ans, élève en classe de 6ème, est portée disparue depuis une semaine.

Selon le surveillant général du Cem, Oumar Sall, elle avait quitté sa maison jeudi passé pour se rendre à l’école, mais elle n’est pas arrivée et depuis, elle n’est pas aussi retournée chez elle.



«Nous lançons un cri de détresse à l’endroit de toutes les populations de Keur Massar, de la banlieue, de Dakar et du Sénégal en général, pour retrouver notre élève, Coumba Coulibaly. Elle avait quitté chez elle le jeudi matin pour se rendre à l’école. Elle n’est pas arrivée et elle n’est rentrée chez elle. Aujourd’hui, sa famille et toute la communauté éducative se sont mobilisées pour la retrouver, mais toujours en vain. Nos recherches n’ont encore rien donné. Nous sommes déboussolés et désorientés. Aujourd’hui c’est le désarroi, l’inquiétude, la peur au niveau de toute la communauté éducative», explique Oumar Sall.



À l’en croire, cette peur est d’autant plus grande que ces derniers temps, il règne une insécurité notoire partout. «Nous demandons à tout le monde de nous aider à la retrouver saine et sauve», supplie le surveillant général du Cem Zone de recasement de Keur Massar

