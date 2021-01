Psychose au Tribunal: une des personnes de la Piscine Paty testée positive, détenus, magistrats en danger C'est la psychose au tribunal avec un cas de Covid-19. Parmi la cinquantaine de personnes arrêtées lors de la Piscine Party aux Almadies, une d'entre elles a été testée positive.

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Janvier 2021

D'où l'angoisse du tribunal. Une des personnes déférées dans le cadre de la Piscine party a chopé le virus.



Elle était dans la cave avec plus d'une cinquantaine d'autres détenus.



Avocats, magistrats, gardes pénitentiaires et autres déférés, "en danger" souligne Les Echos.



