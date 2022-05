Psychose au lycée Lamine Guèye : Quand des élèves tombent en transe…

Un phénomène qui rappelle «djinné Maïmouna» et qui se manifeste par des crises qui affectent les élèves, particulièrement les filles dans les collèges et lycées du Sénégal.



Du côté du lycée Lamine Guèye de Dakar, l’on a filmé ce lundi 23 mai, des mouvements de panique de parents d’élèves appelés par la direction de l’établissement pour venir récupérer leurs enfants.



En effet, c’est dans la matinée que certains élèves ont commencé à tomber en transe. Le plus bizarre pour cette fois-ci, indiquent des parents d’élèves venus à leur rescousse, c’est que du sang coulait des narines de leurs enfants en transe.

Bes Bi