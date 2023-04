Psychose des inondations : «Nous voulons bénéficier des milliards consacrés aux inondations», martèlent les habitants de Thiaroye-Azur Les cités Socabeg, Omar Faye, Dpv se trouvent à Thiaroye Azur, dans la commune de Thiaroye sur mer, département de Pikine. Mais à quelques mois du début de l’hivernage, les habitants de ces cités ne dorment plus à poing fermé. Ils sont hantés par la psychose des inondations. Ils ont tenu une assemblée générale ordinaire, assortie d’une déclaration de presse pour faire montre de leurs inquiétudes.

«(…) Nous ne savons plus où donner de la tête, ni à qui s’adresser pour résoudre nos problèmes d’inondation et d’assainissement», martèle Amath Cissé, porte-parole de l’Amicale des Résidents des Cités Socabeg-Omar Faye-Dpv de Thiaroye-Azur (Arcsta). Rouges de colère comme les brassards rouges qu’ils ont arborés, ils soutiennent qu’ils ont frappé à de nombreuses portes, mais rien n’est fait.



«Nous avons tapé à toutes les portes, mais rien n’est fait pour notre cité. On a été reçus à l’Onas, mais rien de concret. On a été reçus à la Dpgi qui s’occupe des inondations, mais rien. On a demandé rendez-vous au ministre chargé des Inondations, Issakha Diop, mais on ne peut pas le voir jusqu’à présent. »



« À cause des eaux, nous ne pouvons pas sortir de chez nous pendant l’hivernage. À cause des eaux, nous ne recevons plus de visites de nos parents, pendant l’hivernage. Les routes sont devenues impraticables et les fosses septiques débordent à cause de la nappe phréatique qui affleure», pestent les habitants des cités Socabeg, Omar et Dpv



«Rien ne bouge à Thiaroye azur alors que l’hivernage à l’horizon»



Dans cette partie de la Banlieue de Dakar, l’inquiétude monte, la psychose des inondations plane, les populations sont déboussolées. Elles interpellent le Président Macky Sall, le Premier ministre Amadou Bâ, le ministre de l’Eau et de l’assainissement, Serigne Mbaye Thiam, le ministre Issakha Diop.



«Nous leur disons que la saison des pluies, c’est dans 3 mois, mais rien n’est encore fait pour nous. Au même moment, on voit à la télévision et on entend sur les ondes de radio que l’Onas et l’État déroulent des programmes et effectuent des opérations pré-hivernales. Vous comprenez donc toute notre frustration, car ici, à Thiaroye Azur, cité Socabeg, rien ne bouge», s’indignent les habitants.

