Publication-Littérature : Le journaliste Mamadou Mouth Bane présente son nouvel ouvrage sur la crise au Sahel ce vendredi Le journaliste d'investigation et spécialiste des questions sahéliennes, Mamadou Mouth Bane, dévoilera son quatrième ouvrage, intitulé Insécurité au Sahel, sortir de la crise, le vendredi 7 février 2025 à partir de 15 heures à la Place du Souvenir, sur la Corniche Ouest. Cet événement littéraire se déroulera en partenariat avec le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (CEDS), la Librairie Cariculturelle et le groupe médiatique DMedia.

Dans un contexte marqué par une crise politique entre l'Alliance des États du Sahel (AES) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), cet ouvrage entend apporter une analyse approfondie et des perspectives de sortie de crise.



Un panel d'experts de renom sera organisé à cette occasion afin de débattre des enjeux soulevés dans le livre. La préface de cet ouvrage est signée par le Ministre et Professeur Ismaïla Madior Fall, renforçant ainsi la portée académique et institutionnelle de l'analyse proposée par l'auteur.



Le rendez-vous est donc donné ce vendredi 7 février 2025 pour une rencontre déterminante sur les dynamiques de sécurité et de stabilité au Sahel. Un événement à ne pas manquer.



