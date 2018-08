Publication d’une attestation de police sur facebook : le chroniqueur Abdoulaye Ly passe cinq jours en prison, avant d’être relaxé

Abdoulaye Ly, le chroniqueur et expert et consultant en informatique a été placé en garde à vue jeudi soir à la police des Hlm, avant d’être déféré au parquet le vendredi matin pour être jugé et finalement relaxé ce mardi.



L’expert et consultant en informatique avait publié l’image d’une attestation de police pour « entrave à la libre circulation » sur ma page facebook et qui a été repris par la page facebook « Luttons contre l’indiscipline au Sénégal » administré par Dj Malick.



C’est au moment où le chroniqueur et expert et consultant en informatique est parti pour présenter l’attestation pour « entrave à la libre circulation » et récupérer son permis de conduire que les limiers l’ont arrêté.



Pour la suite, Abdoulaye Ly a été placé en garde à vue jeudi soir à la police des Hlm, avant d’être déféré au parquet le vendredi matin pour être jugé et finalement relaxé ce mardi.



Rappelons que dernièrement, Abdoulaye Ly, le chroniqueur et expert et consultant en informatique s’était illustré en démarrant dans une vidéo le challenge Boycott Orange en critiquant la « suppression » du service qui permettait à un client ayant acheté un pass Internet de 24H d’en rallonger la validité à une semaine ou à un mois en achetant concomitamment un nouveau pass volume.

