Publication de son rapport annuel « Baromètre des risques 2021 » : Allianz énumère les risques qui planent sur les entreprises sénégalaises

Dans le trio des principaux risques figure, la pandémie selon le rapport qui cite en exemple les problématiques liées à la santé et à la main d'œuvre, restrictions de circulation entre autres. La pandémie représente 38% de l’ensemble des risques.



A en croire le document, le vol, la fraude et la corruption qui représentent 24%, occupent la quatrième place du classement de risques d’entreprises et sont suivis par les évolutions macro-économiques dont les programmes d’austérité, inflation/ déflation etc occupant 19%. Il est également à noter parmi les risques d’entreprise, les évolutions de marchés, notamment la volatilité, la concurrence accrue, les nouveaux entrants, les fusions/acquisitions, la fluctuation de marchés avec 19%.



Les catastrophes naturelles (ex : tempête, inondation, tremblement de terre...) 14%, les incidents cyber (ex : cyber crimes, défaillances informatiques, violation de données...) 10%, le changement climatique/instabilité climatique croissante (5%) et les pannes d'infrastructures critiques (ex : coupures d’électricité qui représentent également 5%), sont aussi cités par le rapport de Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), l’une des principales entités du groupe Allianz parmi les risques d’entreprises au Sénégal.

Au Sénégal, les risques d'entreprise sont constitués à 76% par les incendies et explosions. Telle est la révélation Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) dans rapport intitulé « Baromètre des risques 2021 ». Ce leader mondial en assurance des grands risques industriels indique dans le même ordre d'idées que les interruptions d'activités (y compris les perturbations de la chaîne logistique) occupent 48% des risques d'entreprise au Sénégal en 2021.

