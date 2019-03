Publication des résultats : Sonko appelle ses partisans à la "vigilance absolue" et prépare la risposte

Alors que la Commission nationale de recensement des votes s’apprête à publier les résultats de la présidentielle, la coalition « Sonko Président » a haussé le ton ce mercredi. A travers une déclaration reprise par « l’As » et « Les Echos », elle appelle ses militants à une « vigilance absolue » et à « attendre des mots d’ordre qui seront communiqués le moment venu ».



En effet, pour « Sonko Président », la crainte d’une «manipulation des résultats sortis des urnes, exprimée lors d’une conférence de presse tenue par les candidats Idrissa Seck et Ousmane Sonko quelques heures après la fin du scrutin » s’est confirmée par plusieurs faits.



«Les récriminations des citoyens ayant été privés de leur droit de vote par les transfert et des modifications de bureaux de vote ou rétention de cartes, la création illégale de bureau de vote, y compris le jour du scrutin et le dépassement du nombre d’électeurs par bureau en violation de l’article L66 du Code électorale, le gonflement artificiel de la population électorale, des bons inexplicables d’électeurs favorables au candidat sortant et autres irrégularités », pointe la coalition du « candidat antisystème », pour qui «toutes les raisons de croire que tout est en train d’être mis en œuvre pour éviter un deuxième tour ».



Dès lors, la seule attitude à adopter aujourd’hui par l’opposition, est de « rester vigilant et refuser tout forcing, quelle que soit l’enveloppe empruntée pour le justifier ».















