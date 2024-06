Publication sur la dette extérieure du Sénégal : La Bceao rejette toute responsabilité sur l’interprétation et les commentaires

Selon l’institution, l’article fait suite à la publication sur le site internet de la Bceao du rapport 2022 de la balance des paiements et position extérieure globale du Sénégal et prête indûment à la Banque centrale des commentaires et interprétations portant sur les données publiées.



A cet égard, la Bceao tient à rappeler que conformément à son mandat et avec le concours des Etats membres de l’Union, elle a la responsabilité de l’élaboration des comptes extérieurs desdits Etats. «A ce titre, elle n'est en aucun cas responsable de l'interprétation faite par le média concerné », précise la Bceao.



Source : Dans un communiqué de presse, la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) informe avoir pris connaissance d’un article paru sur le site internet du média Walfadjri intitulé «Dette extérieure : la Bceao appelle les autorités sénégalaises à une gestion prudente ».Source : https://www.lejecos.com/Publication-sur-la-dette-e...

