Publicités illicites sur les réseaux sociaux : Le Ministère de la Santé en croisade contre les méthodes d’avortement clandestin Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS) exprime une nouvelle fois son inquiétude face à la persistance des publicités illicites proposant des méthodes d’avortement sur les réseaux sociaux.

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2024 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Selon une note d’alerte reçue, ces offres illégales ciblent principalement les femmes enceintes et les couples, en violation flagrante des lois sénégalaises qui interdisent l’interruption volontaire de grossesse, à l’exception des avortements thérapeutiques autorisés par voie judiciaire.



Ces avortements pratiqués clandestinement, souvent par des personnes non qualifiées, entraînent des risques sanitaires majeurs : infections, hémorragies, infertilité, voire la mort. Le code pénal sénégalais prévoit des peines sévères pour les contrevenants, allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et des amendes importantes.



Le MSAS appelle la population à se mobiliser contre cette pratique dangereuse et à signaler aux autorités toute activité suspecte en lien avec la promotion ou la distribution de produits d’avortement clandestin.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook