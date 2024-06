Pupille de la nation: Fatima Mbengue porte le plaidoyer pour un élargissement du cadre d’intervention de l’ONPN Récemment installée dans ses fonctions de Directrice générale de l’Office National des Pupilles de la Nation (ONPN), Fatima Mbengue a réservé sa première sortie, ce jeudi 13 juin à sa tutelle, à travers une audience avec Maïmouna Dieye, ministre de la famille et des solidarités. Accompagnée de son staff technique, Fatima Mbengue a tenu au cours d’une séance de travail à porter un plaidoyer appuyé en faveur du renforcement des moyens et à l’élargissement du cadre d’intervention de l’ONPN pour une meilleure prise en charge des pupilles et des veuves du Sénégal.

Les échanges ont aussi porté entre autres sur les perspectives d'amélioration de la prise en charge des orphelins déclarés Pupilles de la Nation, le renforcement du partenariat avec les structures publiques de santé pour la prise en charge des Pupilles, l’aide à l’insertion professionnelle des Pupilles majeurs dans le cadre des programmes publics de recrutement, l’aide à l’autonomisation économique des veuves et tutrices à travers les projets et programmes pertinents du ministère, le renforcement du partenariat et de la mobilisation sociale au profit des Pupilles.



La Directrice de l’ONPN et son staff ont aussi invité, la ministre Maïmouna DIEYE à accepter d’être la première ambassadrice de bonne volonté des Pupilles de la nation.



Consciente de l’ampleur des défis qui l’attendent, la désormais « Mère Fatima » -comme l’appellent déjà affectueusement les Pupilles- Fatima Mbengue compte poursuivre ces activités de prises de contacts et de plaidoyers en faveur de tous les ayants droit aux services et accompagnements de l’office.



