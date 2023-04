Pur, que des Cheikh Tidiane…au Directoire !

Si ce n’est pas anecdotique, cela attire en tout cas la curiosité et pour cause ! En effet, à l’issue de son congrès ordinaire organisé ce samedi 15 avril 2023, à Tivaoune, à part Serigne Moustapha Sy, reconduit à l’unanimité dans ses fonctions de président du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), le nouveau directoire n’est composé que de… Cheikh Ahmeth Tidiane !



Est-ce à dire tout simplement qu’il faut s’appeler Cheikh Tidiane du nom du père de Serigne Moustapha, pour avoir droit de cité aux yeux du Guide Moustapha ? En effet, à l’issue du Congrès, M. Cheikh Ahmed Tidiane Youm a été désigné Secrétaire général national, tandis que le deuxième Cheikh Ahmed Tidiane Sarr est Responsable national du Think Tank PUR et le troisième et dernier, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, est désormais Responsable national du Conseil des Sages.



Ce trio compose le directoire qui est élargi à des coordonnateurs nationaux. Nous au "Témoin", on ne fait que constater. « A l’issue du congrès ordinaire de notre parti, le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR) tenu ce samedi 15 avril 2023 à Tivaouane, les tâches des membres du directoire ont été réaménagées. Désormais le camarade Cheikh Tidiane Sarr est le Responsable National du Think Tank PUR et M. Cheikh Tidiane Ndiaye, Responsable National du Conseil des Sages. Quant à moi, j’ai été désigné par le Président du parti comme Secrétaire Général National du parti. Ceci est, pour moi, une invite à travailler davantage en collaboration avec tous les responsables militants comme sympathisants à la fois pour le parti et pour la patrie », écrit le sympathique Cheikh Tidiane Youm sur sa page Facebook.



Lors du congrès du PUR, des innovations ont été apportées à l’organisation du parti. Des nouveautés comme les Universités de Recréation, le mouvement des Benjamins, le mouvement des Enseignants, le mouvement des Corps soignants, le mouvement des Artisans et le mouvement des transporteurs.













Le Témoin